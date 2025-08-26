Historias llenas de sabor e ilusión

Ciudad Real está viendo un auge en jóvenes que apuestan por emprender, transformando sus sueños en negocios que van más allá de lo comercial, para convertirse en auténticos lugares de encuentro y calidez.

Dos ejemplos destacados son “La Galguería de Rita” en Miguelturra y la cafetería de especialidad “Onza” en la capital.

Rita Gómez, propietaria de La Galguería, ha sabido combinar las recetas tradicionales de su familia con un toque moderno y creativo, logrando un obrador lleno de historia y sabor que cautiva a sus clientes.

Por su parte, las hermanas Isabel y Cristina Espinosa de la Rosa, detrás de Onza, han creado un espacio que invita a sentir la calidez de un hogar, donde varias generaciones se reúnen para compartir momentos y disfrutar de café de alta calidad acompañado de platos elaborados con esmero.

Ambos negocios reflejan que los jóvenes emprendedores de la provincia buscan conectar con su comunidad a través de la cercanía, la calidad y la autenticidad. A pesar de los obstáculos, el apoyo asociativo y el compromiso personal hacen posible que estos espacios mantengan vivas tradiciones locales.