Los hermanos Garoz elaboran una segunda maqueta del Museo de la Caza de Ciudad Real: "El museo será una pasada"

Los hermanos Garoz están elaborando durante estos días una segunda maqueta con todo el proyecto museístico del futuro Museo de la Caza y la Naturaleza (MUCANA) que se va ubicar en Ciudad Real, impulsado por la Diputación Provincial.

En declaraciones al programa nacional “Más de uno”de Onda Cero, Ramón Garoz, al que junto con su hermano la Diputación les ha encargado el proyecto del museo, ha manifestado que el espacio contará con más de 6.000 metros cuadrados de superficie.

“Será una pasada”, ha dicho Ramón Garoz, quien asegura que el de Ciudad Real será uno de los museos de la caza más importantes del mundo. Espera que esté construido en 2027 o 2028.

De hecho, el museo privado que los hermanos Garoz tienen en Los Yébenes (Toledo) va a ser donado al futuro Museo de la Caza y la Naturaleza de Ciudad Real.

Este proyecto se ubicará en el espacio que actualmente ocupa el parque de bomberos de Ciudad Real, aunque antes esta instalación se tiene que trasladar al nuevo parque de bomberos que se va a construir en la carretera de Piedrabuena.