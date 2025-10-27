Herido un trabajador tras precipitarse desde tres metros de altura en Valdepeñas

Un trabajador de 53 años ha resultado herido este lunes tras precipitarse desde una escalera de mano, a unos tres metros de altura, en una empresa ubicada en la avenida Estudiantes de la localidad de Valdepeñas.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 13.37 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional y una UVI, que lo ha trasladado al hospital de la localidad.