Fue trasladado al hospital

Herido un trabajador tras precipitarse desde tres metros de altura en Valdepeñas

Un trabajador de 53 años ha resultado herido este lunes tras precipitarse desde una escalera de mano, a unos tres metros de altura, en una empresa ubicada en la avenida Estudiantes de la localidad de Valdepeñas.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al Hospital de Valdepeñas
El herido fue trasladado al Hospital de Valdepeñas | Europa Press

Un trabajador de 53 años ha resultado herido este lunes tras precipitarse desde una escalera de mano, a unos tres metros de altura, en una empresa ubicada en la avenida Estudiantes de la localidad de Valdepeñas.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 13.37 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional y una UVI, que lo ha trasladado al hospital de la localidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer