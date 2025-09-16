Fue trasladado al hospital de Valdepeñas

Herido un trabajador de mantenimiento de carreteras tras recibir un golpe en la cabeza en Santa Cruz de Mudela

Un varón de 64 años de edad ha resultado herido este martes tras recibir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en el kilómetro 219 de la A-4, en el termino municipal de Santa Cruz de Mudela.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al Hospital de Valdepeñas
El herido fue trasladado al Hospital de Valdepeñas | OC

Un varón de 64 años de edad ha resultado herido este martes tras recibir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en el kilómetro 219 de la A-4, en el termino municipal de Santa Cruz de Mudela.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que el siniestro ha tenido lugar pasadas las 11.00 horas cuando este trabajador de mantenimiento de carreteras intentaba quitar con una pluma un poste que se ha roto y le ha golpeado en la cabeza.

Los compañeros lo han trasladado al centro salud del municipio. Desde allí, tras valorar y determinar que presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico, lo han trasladado en una UVI al hospital de Valdepeñas.

En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil y de Policía Local.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer