Accidente laboral

Herido un trabajador tras caerle encima un palé de sandías en Tomelloso

Un trabajador de 60 años de edad ha resultado herido tras caerle encima un palé de sandías mientras las cargaba en una carretilla mecánica en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al Hospital de Tomelloso
El herido fue trasladado al Hospital de Tomelloso | OC

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 10.25 horas en una finca del kilómetro 100 de la A-43, en sentido Ciudad Real.

El herido, que presentaba diversos traumatismos por todo el cuerpo, ha sido evacuado en una UVI al hospital de Tomelloso, en un operativo en el que también han participado agentes de la Guardia Civil.

