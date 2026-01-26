Herido un trabajador tras caer desde una elavadora en Almagro

Un varón de 58 años de edad ha resultado herido tras caer desde una máquina elevadora mientras trabajaba en una nave en construcción en el polígono industrial de la localidad ciudadrealeña de Almagro.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-la Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar sobre las 16.50 horas, cuando el trabajador se ha precipitado desde una altura de cuatro metros.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UVI que lo ha trasladado al hospital de Ciudad Real.