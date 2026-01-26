Fue trasladado al hospital de Ciudad Real

Herido un trabajador tras caer desde una elavadora en Almagro

Un varón de 58 años de edad ha resultado herido tras caer desde una máquina elevadora mientras trabajaba en una nave en construcción en el polígono industrial de la localidad ciudadrealeña de Almagro.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al hospital de Ciudad Real
El herido fue trasladado al hospital de Ciudad Real | OC

Un varón de 58 años de edad ha resultado herido tras caer desde una máquina elevadora mientras trabajaba en una nave en construcción en el polígono industrial de la localidad ciudadrealeña de Almagro.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-la Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar sobre las 16.50 horas, cuando el trabajador se ha precipitado desde una altura de cuatro metros.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UVI que lo ha trasladado al hospital de Ciudad Real.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer