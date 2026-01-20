El trabajador fue trasladado al Hospital de Ciudad Real

Herido un hombre tras caer desde una cesta cuando limpiaba una pared en una fábrica en Almagro

Un hombre de 57 años de edad ha resultado herido este martes tras sufrir una caída desde una cesta mientras limpiaba una pared en una fábrica de dulces de Almagro (Ciudad Real).

Europa Press

Ciudad Real |

El accidente laboral ha tenido lugar en Almagro
El accidente laboral ha tenido lugar en Almagro

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 9.57 horas en una factoría ubicada en la calle Molino del municipio almagreño.

El hombre herido ha sido trasladado en una UVI al hospital de Ciudad Real.

Hasta el lugar también se han desplazado una ambulancia de soporte vital básico, un médico y efectivos tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil.

