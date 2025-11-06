Un herido tras la colisión de dos camiones en la A-4 en Santa Cruz de Mudela

Un hombre de 45 años de edad resultó tras un accidente de tráfico que tuvo lugar en la autovía A-4, a la altura de Santa Cruz de Mudela.

El siniestro ha consistido en la colisión de dos camiones en el kilómetro 222 de dicha autovía en sentido a Andalucía y ocurrió a las 23:52 horas de ayer miércoles, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El conductor de uno de los camiones resultó herido y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Valdepeñas.

Debido al accidente, durante dos horas estuvo cortado el tráfico en ese punto en sentido Andalucía, aunque ahora solo se mantiene cortado el carril derecho de la A-4.

En el operativo han participado Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas, médico de urgencia, una UVI y una ambulancia.