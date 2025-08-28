Fue trasladado al hospital

Herido por arma blanca un joven de 19 años en Tomelloso

Un joven de 19 años ha resultado herido por arma blanca en la calle Triunfo Ave María de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, según informan fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al Hospital de Tomelloso
El herido fue trasladado al Hospital de Tomelloso | OC

Un joven de 19 años ha resultado herido por arma blanca en la calle Triunfo Ave María de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, según informan fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Dichas fuentes han añadido que la agresión ha tenido lugar a las 7.27 horas de este jueves, y que el joven ha tenido que ser trasladado por una ambulancia de urgencias al Hospital General de Tomelloso.

En el operativo, además de la ambulancia, han participado efectivos de la Policía Local y de Guardia Civil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer