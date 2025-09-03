Está estable en el Hospital de Ciudad Real

Herida una niña de dos años tras caer desde un primer piso en Miguelturra

Una niña de tan solo dos años se recupera satisfactoriamente tras sufrir una caída desde un primer piso en Miguelturra.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

La niña fue trasladada al Hospital de Ciudad Real
La niña fue trasladada al Hospital de Ciudad Real | OC

Una niña de tan solo dos años se recupera satisfactoriamente tras sufrir una caída desde un primer piso en Miguelturra.

El aviso tuvo lugar a las 20:50 horas de ayer martes en una vivienda situada en la calle Rafael Alberti, según han informado a Onda Cero fuentes de Emergencia 112 de Castilla-La Mancha.

Este servicio informa que la pequeña cayó desde una ventana a un patio.

Fue atendida por un equipo médico de una UVI móvil que después la trasladó al Hospital General de Ciudad Real.

Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) han indicado a Onda Cero que la niña se encuentra estable, está en observación ingresada en el servicio de urgencias y si todo transcurre con normalidad es muy posible que reciba el alta médica en las próximas horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer