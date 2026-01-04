El Heraldo Real ya tiene las llaves que abrirán una noche mágica en Ciudad Real

El Heraldo Real ha colmado de ilusión sobre todo a niños y niñas, pero también al resto de integrantes de cada familia, en la jornada previa a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. El enviado especial de los Reyes Magos ha podido comprobar la entrega con la que vive la ciudad estas jornadas mágicas del inicio de año.

Muchos han sido los ciudadrealeños que no han querido perderse el recorrido que el Heraldo Real ha efectuado por el centro de la capital, que ha terminado en la Plaza Mayor en donde la concejal de Festejos, Mar Sánchez, le ha hecho entrega de las simbólicas llaves de Ciudad Real que posibilitarán la mágica noche del 5 de enero.

El Heraldo Real en Ciudad Real | OC

La edil, acompañada por gran parte de la corporación municipal, le ha agradecido su presencia en la ciudad y ha incidido en “la ilusión” que despierta en las familias en estas horas tan especiales, entregándole “lo más valioso de nuestra ciudad”: las llaves que facilitaran a los Reyes Magos el reparto mágico en la noche del lunes.

Por su parte, el Heraldo Real se ha dirigido a los asistentes, que llenaban la Plaza Mayor, mostrándose gratamente complacido por el recibimiento que le han brindado los ciudadrealeños. “Nos hace muchísima ilusión que todos estos niños y niñas vengan a recibirnos”, ha afirmado, y ha transmitido un mensaje “de esperanza ante la noche mágica que se va a vivir” en una jornada que estará llena “de ilusión, de magia y de sonrisas”.

El Heraldo Real recibe las llaves de Ciudad Real | OC

El Heraldo Real junto un nutrido cortejo, que ha contado con la ambientación musical de la Agrupación Santo Tomás de Villanueva y el acompañamiento de integrantes del grupo Mazantini y de la Asociación Nuestra Señora del Prado, salía a las 18:00 horas del Antiguo Casino ante la atenta mirada de numeroso público que le ha arropado a lo largo de todo el itinerario a pesar del frío.