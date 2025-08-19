¿Habrá fuegos artificiales el 22 de agosto en la feria de Ciudad Real? Dependerá del Índice de Propagación de Incendios

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, ha manifestado hoy que el Ayuntamiento de Ciudad Real permanece “pendiente y vigilante” respecto al índice de propagación de incendios que establece la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con motivo del espectáculo de fuegos artificiales previsto para el próximo 22 de agosto, en el marco de la Feria y Fiestas de la capital.

Hervás ha explicado que la prioridad del Consistorio es garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar cualquier riesgo innecesario: “Estamos siguiendo muy de cerca la evolución del índice de propagación de incendios que determina la Junta. En caso de que se declarase un riesgo extremo, se suspendería la actividad prevista con fuegos artificiales, porque lo más importante es no poner en peligro a nadie y evitar posibles incendios”, ha apuntado el concejal.

Asimismo, el concejal de Seguridad Ciudadana, señala que, en coordinación con la concejalía de Festejos, “se están analizando de forma continua los índices de propagación de incendios con el fin de valorar la viabilidad de la tradicional traca del día 22”. Explica que se revisan diariamente los parámetros de riesgo y, en función de los resultados, “se decidirá si el evento puede desarrollarse con normalidad o si, por motivos de seguridad, será necesario suspenderlo”.

Del mismo modo, ha recalcado que resulta fundamental que los efectivos de seguridad y emergencias puedan centrarse en aquellas incidencias que realmente lo requieran: “Si fuese necesario, destinaremos todos los recursos humanos y técnicos a situaciones prioritarias, sin que una actividad festiva interfiera en la atención de posibles emergencias”, ha añadido Hervás.

El Ayuntamiento reitera así su compromiso con la seguridad ciudadana y con el desarrollo responsable de las celebraciones de la Feria y Fiestas de Ciudad Real, siempre supeditado a la evolución de las condiciones meteorológicas y al nivel de riesgo que determinen las autoridades competentes.