La Guardia Civil de Ciudad Real detiene a 14 personas en una operación antidroga

Esta operación, que comenzó hace aproximadamente un año gracias a la colaboración ciudadana y se realizó de forma conjunta entre el equipo ROCA y equipo contra la delincuencia organizada y antidroga (EDOA), de la Guardia Civil de Ciudad Real, ha tenido como objetivo la erradicación de los posibles puntos de cultivo y venta de cannabis sátiva o marihuana, en la provincia.

Fruto de las pesquisas iníciales los investigadores de la Guardia Civil obtuvieron una serie de indicios que confirmaban que residentes en la localidad de Villarrubia de los Ojos estarían realizando viajes a la provincia de Toledo con el objeto de adquirir cocaína y derivados del cannabis para su venta en la localidad.

Posteriormente se pudo comprobar que estos puntos de venta formaban parte de una organización mucho más sofisticada, con conexiones internacionales y que se dedicaba a la obtención, elaboración, tratamiento y transporte internacional de la droga.

El desarrollo de las investigaciones también destapó la rivalidad existente entre organizaciones de transporte y venta internacional de drogas, pudiéndose comprobar como uno de los “equipos de transporte de drogas” sufrió un “vuelco”, término usado para definir en el argot la acción mediante la cual unos delincuentes roban la droga o el dinero de otra organización, cuando regresaban de efectuar un transporte de droga a Francia.

Modus Operandi

La organización criminal, constaba de un líder que tenía dos equipos de trabajo que se dedicaban, mediante la cobertura de compraventas de vehículos de alta gama, viajar a Alemania, Francia, Bélgica y Suiza y entrevistarse con los contactos o facilitadores de clientes para concretar la venta de droga.

Para su regreso a España se desplazaban en vehículos comprados o alquilados y con documentación de terceros países, con placas extranjeras, para ser utilizados como vehículos de transporte o lanzaderas.

Una vez en España se adquiría la droga, bien por compra o elaboración directa. En el caso de la elaboración de detectaron en la localidad de Illescas (Toledo) 2 chalets que se utilizaban como "guarderías" (término usado para definir el lugar donde se guardaba la droga) y desmantelándose en ellos 3 laboratorios Indoor.

Mientras, otro de los integrantes de la organización, procuraba obtener cocaína de un punto de venta en Seseña (Toledo) para aumentar los ingresos del equipo de transporte de Villarrubia de los Ojos.

Decidido el día de transporte el equipo de Villarrubia de los Ojos compuesto por dos personas, se trasladaban hasta "las guarderías" para mediante una cobertura de transporte de muebles con una furgoneta de transporte francesa, introducir la droga en Francia, con destino a otros países de Europa.

Explotación de la operación

Durante el desarrollo de las investigaciones, se tuvo conocimiento que Unidades de la Guardia Civil en un control detuvieron a los componentes del equipo de transporte de Villarrubia de los Ojos, interviniendo en el interior de la furgoneta 92 Kgr. de marihuana.

Esto hizo que se precipitara la culminación de la investigación, realizándose 1 registro en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), 3 en Illescas (Toledo), 1 en Seseña (Toledo) y 3 en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Como consecuencia de estos registros se han detenido a 14 personas, 3 en Ciudad Real, 2 en Villarrubia de los Ojos (CR), 1 en Daimiel (CR), 2 en Seseña (TO), 2 en Señorío de Illescas (TO), 1 en Pozuelo de Alarcón (M), 1 en Torrijos (TO), y 2 en Pamplona (NA).

En total se han aprehendido 94 kilos de marihuana, 313 gramos de hachís, 73 gramos de cocaína, 4.000 € en metálico, 2 pistolas simuladas, dos furgonetas para el transporte de la droga y tres vehículos de alta gama, desactivándose 4 puntos de venta de cocaína en las localidades de (1) Seseña (Toledo), (1) Illescas (Toledo) y (2) Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana, que ha sido fundamental para el inicio de las investigaciones y recuerda que dispone del teléfono de atención permanente, 062, para comunicar cualquier tipo de incidencia.

Las diligencias junto con los detenidos han sido puestas en conocimiento del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Daimiel.