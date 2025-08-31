La Guardia Civil de Ciudad Real auxilia a los pasajeros del tren cuyo último vagón salió ardiendo

La Guardia Civil de la Comandancia Ciudad Real en la tarde ayer movilizó cuatro patrullas de seguridad ciudadana para auxiliar a los pasajeros de los trenes afectados por el incendio de un último vagón de cola.

La tarde de ayer será recordada por tiempo para todos los agentes actuantes de la Guardia Civil de Ciudad Real. Apenas había marcado el reloj las 14:00 horas cuando la Central Operativa Compleja (COC) recibió aviso del 112 comunicando que un tren de alta velocidad procedente de Andalucía con destino Atocha, está parado en la vía férrea a la altura del p.k. 201 dirección Ciudad Real, concretamente en el término municipal de Argamasilla de Calatrava.

La parte trasera del último vagón estaba echando fuego y bastante humo se trataba de un conato de incendio en el coche de cola, por avería, siendo extinguido a las 14:55 horas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Guardia Civil auxiliando a los pasajeros | OC

La rápida actuación de las patrullas de seguridad ciudadana movilizadas hasta el lugar junto a todo el personal participante como fueron miembros de seguridad privada de Adif, bomberos de Puertollano, vehículos de Infocam, una ambulancia y Protección Civil, dio como resultado el auxilio de 210 pasajeros de este primer tren donde apareció el incendio.

Uno de estos pasajeros que se trata de un varón de 74 años de edad sufrió una caída al salir de la vía y fue atendido en el lugar por servicios médicos y evacuado al hospital de Puertollano.

Posteriormente y afectado por el corte de suministro eléctrico provocado por la citada avería, quedo detenido otro tren con 416 pasajeros sin personas de movilidad reducida siendo nuevamente auxiliados todos los pasajeros.

Guardia Civil auxilió a los pasajeros del tren | OC

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava informado por el 112 movilizo todos los recursos humanos necesarios y proporcionó agua y víveres a los viajeros de ambos trenes. Los viajeros de ambos trenes fueron evacuados a lugares cercanos para evitar la falta de aire acondicionado y puestos en lugares seguros.

Una vez restablecido el suministro eléctrico, el segundo tren con 416 pasajeros reanudó la marcha a las 16:46 horas y posteriormente se realizó un transbordo del primer tren averiado a un tren de rescate de los pasajeros reanudando la marcha a las 17:48 horas.