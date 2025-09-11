La Guardia Civil auxilia en Puertollano a un bebé que se había atragantado

Una patrulla de la Guardia Civil fue requerida por el familiar de un bebé de aproximadamente un año de edad que se estaba atragantando en el interior de un vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:55 horas del día 6 de septiembre de 2025 en el Paseo de San Gregorio de Puertollano, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del Destacamento de la misma localidad fue requerida por una persona informándoles que un bebé se había atragantado, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes apreciaron que un bebé, se encontraba seminconsciente y sin tono muscular por lo cual procedieron a realizar la maniobra de Heimlich para desobstruir las vías respiratorias lo cual consiguieron al expulsar el material oclusivo, recuperando inmediatamente la respiración y respondiendo a estímulos.

En el lugar se personaron los servicios de emergencias que se hicieron cargo del menor felicitando a los agentes por su eficaz y rápida intervención.