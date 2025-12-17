Gobierno C-LM niega que el Ayuntamiento pidiera intervenir en el caso del bebé fallecido en Ciudad Real

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, se ha pronunciado al respecto de la situación de los padres del bebé de seis meses fallecido el pasado viernes en Ciudad Real, asegurando que "todo apunta a que ha sido asesinato", razón por la que ha querido mostrar su "profundo dolor y condolencias a la familia".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha dicho que se trata de hechos que "jamás deberían producirse", porque "golpean en lo más profundo de nuestros corazones".

Ha querido confirmar que los servicios sociales del Gobierno autonómico "venían trabajando con la familia desde hace tiempo", ya que incluso las dos hijas mayores de la madre vivían algunas temporadas con la abuela.

En todo caso, ha insistido en que en ningún momento ha habido comunicación por escrito por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real al respecto de la situación de esta familia. "No ha habido ninguna solicitud hacia los servicios de la Delegación para tomar ninguna decisión. Se estaba trabajando con ellos, pero en ningún momento hay ningún informe que indique cuál era la decisión que había que tomar".

Ha dicho que se trata de cuestiones "muy delicadas" en las que ahora tienen que trabajar los profesionales a nivel técnico, toda vez que hay que tomar en estos casos "decisiones duras que son muy criticadas".

Y, al trabajar con una familia, cuando ocurren desgracias, "se intentan buscar explicaciones", si bien "lo más importante es confiar en el trabajo de los profesionales de los servicios sociales en la región".

"El estar trabajando con una familia y no haber tomado hasta el momento una decisión no implica que no se haya trabajado y se estuviera trabajando bien. El responsable en este tipo de situaciones siempre es el asesino. No hay nadie más", ha zanjado.