Junta confirma cinco casos de lengua azul en cabras en la región, cuatro de ellos en Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha confirma oficialmente cincos casos de lengua de lengua azul en cabras en la región, cuatro en la provincia de Ciudad Real y uno en Albacete.

En declaraciones a Onda Cero, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, puntualiza que todavía no hay datos suficientes para decidir si se incluirá al ganado caprino en los planes de vacunación y ayudas a explotaciones ganaderas.

Antes de tomar una decisión, la consejería de Agricultura y Ganadería debe valorar el impacto real de la enfermedad en este sector en concreto.

Sobre la sintomatología que presentan los animales diagnosticados de lengua azul, con un alto porcentaje de abortos y las consiguientes pérdidas económicas para los ganaderos, Benítez explica que todavía deben realizarse pruebas que confirmen que es realmente es a causa de esta enfermedad vírica.

Con relación a la negación de la aparición de lengua azul en cabras, tras presentarse aviso en la OCA de positivo, la directora general de Ordenación Agropecuaria señala que puede tratarse de algo puntual, porque todas las partes reciben información actualizada y todos sabían que existía esta posibilidad, aunque hasta ahora no hubiera confirmación oficial.