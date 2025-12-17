El Geoparque Volcanes de Calatrava edita cuatro guías para acercar su riqueza a la población y a los turistas

La Diputación de Ciudad Real y el Grupo de Investigación GeoVol de la UCLM han editado cuatro guías sobre el vulcanismo en el Campo de Calatrava, en el marco del Geoparque Volcanes de Calatrava, para acercar a la ciudadanía la riqueza geográfica, cultural y turística de esta zona de la provincia de Ciudad Real que engloba a 40 municipios.

La vicepresidenta encargada del Área de Impulso Económico y Territorial a la provincia y Reto demográfico de la Diputación, Sonia González, y el director del GeoVol, Rafael Ubaldo, junto a otros miembros del grupo de investigación, han sido los encargados de presentar estas cuatro guías.

González ha destacado que estas publicaciones aúnan ciencia, divulgación y territorio, y sirven para reforzar el proyecto del Geoparque Volcanes de Calatrava como una herramienta real de desarrollo para la provincia.

Según ha señalado, se trata de una colección de guías interpretativas fruto de la estrecha colaboración entre la Diputación de Ciudad Real y la Universidad de Castilla-La Mancha, que permiten comprender el patrimonio geográfico, patrimonial y cultural del Campo de Calatrava de una manera cercana y accesible.

Se han editado 1.500 ejemplares de cada gruía que será distribuidos sobre todo entre los centros de interpretación del Geoparque.

La vicepresidenta provincial ha subrayado que el Geoparque trabaja sobre tres ejes estratégicos muy definidos, como son la ciencia, la educación y la comunicación, objetivos que, a su juicio, quedan reflejados en estas cuatro guías.

González ha incidido en que facilitar el conocimiento del patrimonio volcánico es clave para un territorio que abarca 40 municipios de la provincia, al tiempo que contribuye a reforzar la identidad, el orgullo de pertenencia y el compromiso con el entorno.

En este contexto, ha defendido que conocer los volcanes, los mares y el paisaje del Campo de Calatrava supone consolidar el Geoparque como una iniciativa sostenible, educativa y generadora de oportunidades para los municipios implicados.

MÁS DE 25 AÑOS DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, Rafael Ubaldo ha recordado que el Grupo de Investigación GeoVol lleva más de 25 años trabajando en la investigación y divulgación de los valores del territorio, y ha explicado que la iniciativa del Geoparque nació en el seno de la UCLM y contó desde el inicio con el respaldo de la Diputación.

El director de GeoVol ha explicado que el formato de estas guías se ha inspirado en otros geoparques europeos, como la región francesa de Auvernia, con la idea de disponer de un material físico, atractivo y divulgativo, pensado tanto para los visitantes como para su uso en centros educativos.

Las publicaciones abordan cuestiones como el origen del vulcanismo en el Campo de Calatrava, los tipos de volcanes existentes, su estado y su posible actividad, además de profundizar en tipologías concretas como los conos de piroclastos y los maares o volcanes hidromagmáticos.

Asimismo, una de las guías se centra en la relación entre el ser humano y el volcán, incorporando el concepto de "etnovolcanología" y ejemplos del uso de materiales volcánicos en el patrimonio histórico, como el castillo de Doña Berenguela de Bolaños.

Ubaldo ha avanzado que el proyecto tendrá continuidad con nuevas publicaciones dedicadas a volcanes concretos, como Cerro Gordo, y maares como las lagunas de Pozuelo o La Posadilla, con el objetivo de seguir ampliando esta colección divulgativa.

CUATRO CENTROS DE INTERPRETACIÓN EN 2026

Durante la rueda de prensa, se ha dado a conocer que en el primer trimestre de 2026 se abrirán los centros de interpretación del Geoparque Volcanes de Calatrava en las localidades de Almagro, Puertollano, Aldea del Rey, Piedrabuena, Alcolea de Calatrava y Almadén, sumándose al de Cerro Gordo, que se encuentra ya en funcionamiento.