Francisco J. Turrillo, nuevo presidente de la Hermandad de Pandorgos: "El objetivo es garantizar las tradiciones de Ciudad Real"

Francisco José Turrillo se ha convertido en el nuevo presidente de la Hermandad de Pandorgos de Ciudad Real con el objetivo de mantener y aumentar las actividades que se llevan a cabo para garantizar las tradiciones y costumbres de la capital.

Así lo ha asegurado Turrillo en declaraciones a Onda Cero, quien ha manifestado que asume el cargo con ilusión y ganas de trabajar.

Dice que, al igual que se ha ido haciendo en los últimos años, la hermandad estará en continua comunicación con el ayuntamiento para lo que solicite con el fin de lograr que la Pandorga sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

También avanza que los pandorgos seguirán celebrando actividades, alguna novedosa como un ciclo de conferencias, además de actos gastronómicos, enológicos y solidarios.

Francisco José Turrillo, que fue pandorgo en el año 2015 y también ha ostentado otros cargos como el de presidente de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real, ha señalado que se estaba pidiendo un relevo generacional al frente de la Hermandad de Pandorgos para dar paso a personas más jóvenes en la junta directiva.

Sustituye como presidente a Agustín Cantero y en la nueva junta directiva están Magdaleno León Turrillo, como vicepresidente; Carlos Lillo Talavera, como secretario; Juan Luis Huertas Díaz, como vicesecretario; Julio S. Sánchez Higuera, como tesorero; y J. Vicente Castillo González y Augusto Rodríguez Zafra, como vocales.

Actualmente, la hermandad está compuesta por 26 personas.