Francisco Cañizares: "La Junta debe aportar una cantidad significativa en el teatro-auditorio de Ciudad Real"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, en una entrevista concedida a Onda Cero, se ha referido a los fondos europeos EDIL que han sido asignados provisionalmente al Ayuntamiento.

Fondos que son cofinanciados y que alcanzan los 12 millones de euros procedentes de Europa, a los que se sumarán más de 2 millones aportados por el consistorio. En total, una inversión superior a los 14 millones de euros.

Francisco Cañizares recuerda que el proyecto presentado por este ayuntamiento ha sido el más valorado de toda Castilla-La Mancha y ha sido el tercer consistorio de España que más dinero ha recibido, tras Badajoz y Cáceres.

Una buena parte de estos fondos se destinarán a reanudar las obras del teatro-auditorio, cuyo proyecto lleva 15 años paralizado.

Ciudad Real buscará dinero adicional de otras administraciones, la Diputación está en buena sintonía para ayudar, pero no tanto la Junta de Comunidades, como asegura Cañizares

Los técnicos han constado que la infraestructura que ya está hecha se encuentra en un estado óptimo, a pesar del tiempo transcurrido, y ahora el Ayuntamiento acometerá la reanudación de las obras en tres fases con una inversión de 20 millones de euros.

De estos, 12 serían para terminar el teatro-auditorio, un millón para cafetería, restaurante y tiendas, y otros 4 o 5 millones para crear un centro de artes escénicas.