Francisco Cañizares: "Habrá reuniones con SEPES para tratar de abaratar el precio en el polígono de Ciudad Real"

El alcalde de Ciudad Real ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Cero. Entre otras cosas, Francisco Cañizares se ha referido al Polígono Industrial SEPES, las obras de urbanización de la primera fase, unos 100.000 m2, queda poco para que finalicen.

Cañizares asegura que ya ha habido conversaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades para que alguna empresa importante recale en Ciudad Real.

El primer edil espera que el Gobierno regional apueste en este sentido por la capital de la provincia. Y ha anunciado que próximamente habrá reuniones con SEPES para intentar abaratar el precio del suelo de este polígono industrial, 87 euros/m2, ya que en otros polígonos de la provincia que están al lado de autovías el precio es más bajo.

Presupuesto y bajada de impuestos

En cuanto a los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, el alcalde ha mostrado su intención de que sigan bajando los impuestos. Por ejemplo, un punto menos en el IBI urbano en el próximo año.

En este sentido, Cañizares ha pedido responsabilidad a los grupos de la oposición para que apoyen una bajada de la presión fiscal en Ciudad Real de cara a los presupuestos municipales.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

El próximo lunes 15 de septiembre el Ayuntamiento celebrará pleno ordinario correspondiente al mes de agosto en el que se debatirá el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en el que se incorpora la Zona de Bajas Emisiones.

Un documento que es el mismo que elaboró el Partido Socialista en la pasada legislatura, con dos modificaciones: se ha hecho una medición real de la contaminación de la ciudad y se limita la Zona de Bajas Emisiones a las calles peatonales. Cañizares espera que al menos el PSOE apoye el PMUS.

Reforma del Antiguo Casino

Sobre proyectos, el primer edil señala que están ya a punto de finalizas las obras de las calles peatonales del centro, continúan a buen ritmo los trabajos en el antiguo convento de Las Terreras para convertirlo en un centro de sostenibilidad turística, y también siguen las obras de reforma en la antigua Casa de la Cultura. Cuando terminen estos trabajos, ha anunciado que se acometerá obras de reforma en el Antiguo Casino.

Además, el alcalde de Ciudad Real espera que durante este mes arranquen las obras de renaturalización y zonas vedes en la parcela de los antiguos silos. En cuanto al entoldado de la Plaza Mayor, Cañizares cree que se retirará a finales de septiembre o primeros de octubre. Sobre las críticas en el diseño de estos toldos, recuerda que son los mismos que se han instalado en otras localidades de España.