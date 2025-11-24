Fijar una estrategia conjunta, objetivo de la nueva Interprofesional Vitivinícola de C-LM

Establecer una estrategia conjunta y poner en común lo que une para defender al sector. Son los objetivos y retos que se marca la nueva Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha que se creó recientemente en la región.

Fue la semana pasada cuando ocho organizaciones firmaron en Tomelloso el acta constituyente, los estatutos sociales y la elección de la primera junta directiva de esta organización.

Fue elegido presidente Jesús Julián Casanova, que también es el presidente de la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos.

En declaraciones a Onda Cero, Casanova ha manifestado que esta interprofesional era necesaria para aunar todos los productos del vino, porque también se encuentran los derivados como mosto, alcoholes o vinagres que no estaban representados en una interprofesional y ahora sí lo están. Están representados productores y comercializadores.

El primer objetivo, ha explicado Casanova, es elaborar una estrategia conjunta para poner en común lo que une al sector, liminar lo que desune y reforzar la cadena vitivinícola, teniendo en cuenta que la mayor competencia está fuera y en otros países.

En definitiva, lo que se pretende con esta interprofesional vitivinícola de la región es lograr sinergias “que nos permitan ser más fuertes porque Castilla-La Mancha tiene músculo ya que representa el 60% del vino que se produce en España, el 80% del mosto, la mayoría de los vinagres y una gran parte de alcoholes que se utilizar por ejemplo para los brandis”.

Jesús Julián Casanova ha indicado que la región “es el corazón del vino del mundo pero a veces no nos lo creemos”. Por eso, el reto que se marcan es salir al exterior con más fuerza.

Sede provisional en Alcázar de San Juan

En un principio, la sede de la Interprofesional Vitivinícola de C-LM esta en Alcázar de San Juan de manera provisional, aunque la organización, en coordinación con la administración regional, está buscando una mejor sede que se situará en alguna localidad entre Alcázar y Tomelloso.

Las ocho organizaciones que firmaron el acta constituyente de este interprofesional fueron ASAJA, UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias de C-LM, Asociación Empresarial Vitivinícola de C-LM, Federación Regional de Vinos, Alcoholes y Mostos, Asociación Empresarial de Zumos de Uva y Mostos de C-LM, Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos de C-LM y Asociación del Vinagre y Culinaria de C-LM.

La Junta Directiva está formada por veinte miembros, diez en representación de las organizaciones la rama de la producción y diez en representación de las organización de la rama de la transformación o comercialización.