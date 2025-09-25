El Festival de Cine de Calzada proyectará más de 40 cortos y películas entre el 1 y el 11 de octubre

La decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava se ha presentado esta mañana con una programación renovada compuesta por más de 40 proyecciones que se podrán ver entre el 1 y el 11 de octubre.

Una de las novedades del certamen es el cambio de fechas. Tradicionalmente se celebraba en agosto y por primera vez se pasa al mes de octubre.

Se han programado 25 cortometrajes. Además, la sección “Hecho en Castilla-La Mancha” proyectará doce obras que competirán por los galardones en esta categoría, en la que se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo muy importante, ya que se presentaron más de 70 obras y muchas de gran calidad, como ha señalado Hernán Valdés, director del festival.

Otra novedad es la Muestra de Cine Español-Largometrajes que acercará a los espectadores tres películas con recorrido en festivales internacionales: Sorda, Romería y Sirat, esta última candidata de España a los premios Oscar. Todas las proyecciones tendrán lugar en el Centro Cultural “Rafael Serrano” de Calzada.

También se proyectarán cuatro películas en centros educativos. Además, no faltarán actividades paralelas como un acto solidario, master class, taller de cine, dos exposiciones, ruta turística, ruta de tapas y otra de desayunos de cine.

Rehabilitación integral de Espacio Almodóvar

De Calzada de Calatrava es natural el director de cine, Pedro Almodóvar. La alcaldesa, Gema García, ha avanzado que ya está en proceso de licitación las obras para la rehabilitación integral del Espacio Almodóvar.

Esta semana se firmó este proyecto con la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava y que va a suponer una inversión de 50.000 euros.

Debido a que el universo Almodóvar ha crecido mucho en los últimos veinte años, el espacio ha quedado obsoleto, según ha dicho García, por lo que se ha decidido mejorar y rehabilitar este centro cultural.