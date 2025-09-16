FERCATUR contará con 120 expositores y apostará por el turismo de interior en Ciudad Real

Federación Empresarial de Ciudad Real y Diputación Provincial han presentado esta mañana una nueva edición de FERCATUR, la Feria de la Caza, Pesca y Turismo, que se va a celebrar en el complejo ferial IFEDI de Ciudad Real del 26 al 28 de septiembre.

El cien por cien del espacio expositivo está cubierto y habrá 120 expositores con 140 stands, habiendo lista de espera. Además, 16 ayuntamientos de la provincia estarán presentes en la feria.

Habrá novedades, como la primera edición del festival cinematográfico ORIÓN, se han presentado 40 trabajos y se repartirán nueve premios. También como novedad habrá una exposición de animales de montaña o un concurso de tiro al plato.

Además del sector cinegético, que lógicamente tendrá mucha importancia, este año FERCATUR quiere impulsar el turismo de interior en la provincia de Ciudad Real, tal y como ha contado el presidente de FECIR, Carlos Marín.

Entre las actividades programadas, no faltarán el museo de la navaja, demostraciones de las unidades caninas de la Guardia Civil, rehalas de perros, oficios tradicionales, simulador de tiro, gastronomía, o showcooking, además de talleres, conferencias, charlas y la presencia de operadores de turismo de interior.

Apuesta de la Diputación por el sector cinegético

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha manifestado que Ciudad Real es la provincia cinegética más importante de España y subraya que gracias a ferias como FERCATUR este dato se pone más de relieve.

Una feria que se posiciona a nivel nacional e internacional y que puede convertirse en el evento ferial más importante del país.

Valverde señala que caza y turismo van unidos porque a través de la actividad cinegética se puede entrar en las potencialidades de la provincia. Ha destacado la apuesta fuerte que hace la Diputación con la caza y afirma que tal vez sea la administración de toda España que más esfuerzo hace en favor de este sector.

De hecho, para FERCATUR la institución provincial destina 220.000 euros, 40.000 más que el año anterior.