Feijóo anuncia en Ciudad Real que el PP pedirá en el Congreso garantizar la actualización de la pensiones en 2026 aunque haya prórroga presupuestaria

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que su partido presentará una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026 aunque haya una prórroga presupuestaria.

Así lo ha indicado Feijóo durante su intervención en la clausura el Congreso por el XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores, en Ciudad Real, donde ha recordado que esta nueva iniciativa parlamentaria se une a la ya anunciada por los 'populares' para impedir que el Gobierno "siga abusando de la prórroga presupuestaria".

Una comparecencia en la que el presidente del PP ha querido hablar de los desafíos que tiene por delate la generación de los mayores españoles debido a que España y toda Europa viven desde hace décadas "un reto formidable" como es el reto demográfico.

"Desde hace décadas Europa se le llama el viejo continente pero ahora sí que somos, de verdad, el viejo continente. El continente con la mayor crisis demográfica probablemente del mundo y en mi opinión este es el mayor de los retos que tiene Europa", ha afirmado.

Así, lo ha calificado como "un problema europeo de primer nivel", por lo que ha dicho que los gestores públicos deben buscar fórmulas que garanticen el bienestar de todos, "y quien ha contribuido toda su vida al progreso y al bienestar de una nación deben de tener segura su recompensa".

"Un país que cuida a sus mayores debe hablar de todas las preocupaciones y de todos los desafíos de esos mayores", ha manifestado, para referirse a la gestión y la financiación del sistema público de pensiones o de la dependencia, a la necesidad de incrementar las plazas de mayores en las residencias, al aumento de la demanda sanitaria o a la soledad no deseada.

Asuntos que, para Feijóo "deben centrar el debate político" pese a que "lamentablemente en España el debate político está en otras cosas".

"Un país en el que vale la pena construir y vivir es un país que cuida a sus ciudadanos hasta el último día. Y este será, sin duda, una de las principales prioridades de nuestro gobierno", ha remarcado.

Para el presidente del PP "nada de eso" debe de depender de la inestabilidad del gobierno de turno, momento en el que ha lamentado que los 'populares' lleven toda la legislatura denunciando que un país no puede vivir "indefinidamente" sin aprobar sus cuentas públicas.

"¿Por qué? Porque todo se para y porque además se vulneran los derechos de los ciudadanos. Ni el Gobierno debe tener las manos libres para mover miles y miles de millones de euros del presupuesto del Estado, ni los ciudadanos deben de ser víctimas", ha sostenido.

El presidente de ESU, Stefaan Vercamer, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del Congreso de la Unión Europea de Mayores | Europa Press

El trabajo de los mayores no ha terminado

Junto con ello, Feijóo ha querido lanzar otro mensajes a los presentes en el XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores para afirmar que su trabajo "no ha terminado" porque los jóvenes "hoy necesitan más ayuda que nunca".

"El fracaso que muestran sus condiciones de vida es el fracaso de toda una generación y el fracaso, por tanto, de todo un país. Y nos tenemos que hacer cargo", ha señalado, para agregar que en siete años el Gobierno "ha conseguido frustrar la prosperidad y la esperanza de las próximas generaciones".

Un "desafío" que para Núñez Feijóo convoca a todas las generaciones "y yo vengo a pedirles a ustedes que se comprometan con los jóvenes". "En los últimos tiempos que se oye hablar mucho del conflicto generacional de los mayores contra los jóvenes, desde luego no creo que estemos abocados a un conflicto generacional".

"Una sociedad en la que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, no pueden tener hijos y no pueden sostener los servicios públicos termina por empobrecernos a todos. Es por tanto una causa común y quizás la más importante de todas las que tenemos entre manos", ha argumentado el presidente del PP.

Bajo su punto de vista, no se puede construir "nada" desde la desconfianza entre los españoles y no se puede convertir el malestar de los jóvenes "en resentimiento" de estos hacia los mayores. "Porque el verdadero reto es unir las fuerzas y ha llegado la hora de que los españoles se unan para que España gane".

Por último, Feijóo ha pedido abrir una nueva conversación en los hogares, los colegios, las fábricas y los parlamentos, "que tenga eco en la calle y en la que digamos que debemos construir un futuro entre todos y para todos" ha dicho, para añadir que "la pobreza y la desesperanza de la juventud es una herida abierta en la sociedad".

"Yo no quiero ser un presidente que reparta miseria, quiero ser un presidente que cree en la actividad económica, en que merece la pena trabajar, en el fortalecimiento de la clase media, en que necesitamos vivienda y oportunidades para los jóvenes y en que la mejor garantía de la vida es que nuestros mayores insuflen su experiencia a las generaciones de sus hijos y de sus nietos", ha concluido.

Núñez Feijóo junto a la vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores, Carmen Quintanilla | Europa Press

"España no merece un presidente rodeado por sumarios de corrupción"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que "si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos" y "si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción", hay que "cambiar al gobierno" y hay que "cambiar al presidente". "Un país europeo no merece esto".

El líder de los 'populares' ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez y referirse a la investigación de la financiación del PSOE y la ruptura de Junts con el Gobierno.

"Un país tiene que dedicarse a los asuntos trascendentes para los ciudadanos", comenzaba diciendo Núñez Feijóo, quien advertía de que "España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al presidente del Gobierno, al Gobierno o al partido del Gobierno".

Dicho esto, el líder de la oposición ha comentado que "no se puede consentir que un jueves normal en España, el Gobierno constate que ha perdido la mayoría parlamentaria y que, a la vez, se inicie una investigación sobre la financiación irregular del partido del Gobierno.

El presidente del PP ha continuado afirmando que "si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos y si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno y hay que cambiar al presidente".

"La solución para España es un cambio" de gobierno "por uno que tenga las mismas prioridades que el conjunto de los españoles" y que pueda recuperar los temas importantes para el debate político en el país como es --ha abundado-- "ese compromiso generacional entre los mayores y jóvenes, entre jóvenes y mayores".