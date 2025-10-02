FECIRAUTO Ciudad Real acogerá más de 300 vehículos de ocasión del 10 al 12 de octubre

El complejo ferial IFEDI de Ciudad Real acogerá el fin de semana del 10 al 12 de octubre una nueva edición de la Feria del Vehículo de Ocasión, FECIRAUTO, y también del vehículo pesado, FECIRTRUCK.

La feria acogerá más de 300 vehículos de segunda mano a través de 14 concesionarios y 9 compra-ventas. Habrá descuentos especiales para los que quieran adquirir estos coches de ocasión.

El evento está organizado por FECIR, la Federación Empresarial de Ciudad Real, cuyo presidente, Carlos Marín, asegura que FECIRAUTO vende más del 50% de los vehículos expuestos y en este sentido subraya que es la feria de este sector más importante de Castilla-La Mancha.

Además, avanza que de cara al futuro el objetivo es coordinarse con ferias de coches de segunda mano comarcales.

En cuanto a FECIRTRUCK, la feria acogerá al menos una veintena de vehículos pesados con marcas como Iveco o Mercedes.

Ciudad Real cuenta con un parque móvil antiguo

Carlos Marín ha manifestado que el parque móvil de la provincia de Ciudad Real sigue siendo muy antiguo y opina que aunque a partir de 2035 deberían desaparecer los vehículos de combustible, sin embargo opina que la Unión Europea tendría que establecer una moratoria.

Indica que el achatarramiento de vehículos puede suponer una ayuda importante para reducir las emisiones a la atmósfera.

En FECIRAUTO y FECIRTRUCK también se celebrará la Asamblea Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías de Ciudad Real.