FECIR volverá a reivindicar infraestructuras de comunicación para Ciudad Real y anuncia novedades en FERCATUR

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, va a seguir reivindicando las infraestructuras necesarias para esta provincia y asegura que la patronal intentará alcanzar acuerdos con los sindicatos en los convenios colectivos que aún están pendientes de negociar.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha pedido a las administraciones que se acuerden de la provincia de Ciudad Real cuando hablen de infraestructuras viarias ya que, según señala, sigue habiendo autovías “que terminan en mitad del campo”.

Y también espera que se solucionen los problemas y retrasos que sufren los trenes AVE y Avant. Subraya que las infraestructuras son importantes para generar negocios y articular la “España Vaciada”.

Sobre la negociación colectiva, Marín reconoce que habrá dificultades en estos meses a la hora de negociar los convenios colectivos de la provincia, pero asegura que FECIR va a intentar alcanzar acuerdos con los sindicatos.

Novedades en FERCATUR

Por otro lado, en poco tiempo la patronal comenzará a celebrar sus ferias comerciales en el IFEDI de Ciudad Real. La primera será FERCATUR, la Feria de la Caza y el Turismo Rural, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre.

Carlos Marín avanza que habrá muchas novedades, entre ellas nuevos torneos, y que hay una importante lista de espera para cubrir el número de expositivos en el complejo ferial.

En cuanto al Gobierno de España, el presidente de FECIR pide en este nuevo curso político que haya cordura y que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “no haga las cosas que quiere hacer porque sería machacar y hacer daños a las empresas y autónomos, y además provocaría que se genere cada vez menos puestos de trabajo”.