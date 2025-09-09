FECIR rechaza las amenazas de CCOO en la negociación del convenio del metal de Ciudad Real

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado que la patronal no va a aceptar amenazas por parte de los sindicatos después de que Comisiones Obreras anunciará la posibilidad de convocar movilizaciones si no se alcanzaba un acuerdo en el convenio colectivo provincial del metal.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha manifestado que los sindicatos vienen amenazando con huelga en el sector desde el primer momento en el que se sentaron con los empresarios para negociar el convenio.

Recuerda que las empresas de metal no solo se circunscriben a aquellas que trabajan para el complejo petroquímico de Puertollano, sino que en la provincia hay muchas pymes, micropymes y autónomos que también pertenecen al sector. Marín ha hecho un llamamiento a la cordura y pide no anteponer los intereses de ciertas empresas de Puertollano por encima del resto.

Reducción de la jornada laboral

Por otro lado, el presidente de FECIR se ha referido a la decisión de Junts de votar mañana miércoles en el Congreso en contra del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral en España a las 37,5 horas semanales, con lo que esta medida del Gobierno no saldría adelante.

Carlos Marín ha manifestado que no se puede fiar de este partido pero que en cualquier caso el fondo del asunto es que no se puede hablar de reducir la jornada sin tener en cuenta la productividad. Si en otros países de Europa el horario laboral ha bajado es porque se ha invertido en productividad.

Y cree que esta reducción se tiene que abordar en la negociación colectiva, porque habrá sectores en los que sí se pueda disminuir la jornada laboral y en otros no.

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado para mañana miércoles una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para reivindicar la reducción de la jornada laboral.