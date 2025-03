FECIR pide a Oscar Puente que cumpla con el proyecto del AVE Madrid-Jaén por la provincia de Ciudad Real

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, asegura que dejar fuera de la línea del AVE Madrid-Jaén a la provincia de Ciudad Real sería un error y espera que el ministro de Transportes cumpla finalmente con el proyecto previsto para que este tren pase por Alcázar de San Juan, Valdepeñas y Manzanares.

En declaraciones a Onda Cero, Marín dice tener confianza en las últimas declaraciones que ha hecho el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, en las que ha enviado un mensaje de tranquilidad en torno a esta línea de alta velocidad.

Pero el presidente de la patronal de Ciudad Real reconoce que no tiene tanta confianza en el ministro Oscar Puente. Subraya que hasta que no se confirme del todo que el proyecto del AVE Madrid-Jaén pasará por la provincia, no se lo va a creer.

Carlos Marín insiste en que, en materia de infraestructuras de comunicación, la provincia de Ciudad Real es la gran olvidada y recuerda las diferentes autovías que son prometidas pero que por lo pronto no se ejecutan.

Sindicatos y negociación colectiva

Por otro lado, y una vez que UGT y Comisiones Obreras celebraron hace poco sus congresos provinciales, el presidente de FECIR pide a sus dos secretarias generales en Ciudad Real, Alfonsi Álvarez y Esther Serrano, lealtad institucional y que le den importancia a la negociación colectiva provincial.

Señala que esta negociación consiste en ceder y también en conseguir y pide a lo sindicatos que no se levanten de las mesas, no rompan los acuerdos y que tengan en cuenta que el 92% de la empresas que hay en la provincia no son grandes, sino pymes, micropymes y autónomos.

Carlos Marín quiere mantener próximamente una reunión con cada una de las secretarias provincial de UGT y CCOO para analizar la situación económica y laboral de la provincia de Ciudad Real.