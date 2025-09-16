FECIR niega las acusaciones de los sindicatos contra la patronal del metal en Ciudad Real: "En la primera mesa de negociación ya amenazaron con la huelga"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha contestado en Onda Cero a las movilizaciones o una posible huelga que UGT y CCOO han anunciado tras acusar los sindicatos a la patronal de recortar derechos en la negociación del convenio colectivo provincial del metal.

Marín asegura que no es verdad lo que están afirmando los sindicatos y recuerda que en la primera mesa de negociación, hace siete meses, UGT y Comisiones Obreras ya amenazaron con la huelga.

Subraya que el sector del metal es amplio, está formado en un 92% por pequeñas empresas y talleres, pero los sindicatos, dice el presidente de FECIR, solo piensa en cierta empresa y en la relación que tiene esa empresa con otras del sector del metal.

Carlos Marín apuesta por seguir negociando y tiende la mano a UGT y CCOO para buscar un acuerdo en el convenio colectivo del metal de Ciudad Real.

FECIR niega las acusaciones de los sindicatos

El líder de la patronal en la provincia señala que los empresarios no quieren suprimir la antigüedad, como dicen los sindicatos, sino congelarla.

En cuanto a los pluses de parada, Marín afirma que no se pueden incluir en el convenio porque es exclusivo de una empresa concreta (complejo petroquímico de Repsol en Puertollano) en su relación con otras empresas.

Tampoco la patronal puede asumir el incremento salarial con revisión del IPC porque la ministra de Trabajo aún no ha descartado la reducción de la jornada laboral.

Y Carlos Marín dice que no es verdad que la patronal no quiera nombrar recursos preventivos.