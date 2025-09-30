FECIRAUTO tendrá este año la presencia de vehículos chinos

FECIR impulsa la creación de una federación de comercio en la provincia de Ciudad Real

La Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) va a poner en marcha una nueva territorial provincial que estará centrada en el comercio.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Lo ha avanzado en Onda Cero el presidente de FECIR, Carlos Marín, quien ha indicado que esta nueva federación empresarial ya ha comenzado a trabajar aunque se constituirá y se presentará oficialmente en el plazo de un mes o mes y medio.

El objetivo es que el sector del comercio minorista de Ciudad Real tenga voz y pueda reivindicar las soluciones a los problemas que surjan.

FecirAuto y FecirTruck

Por otro lado, y una vez finalizada FERCATUR, la Feria de la Caza, Pesca y Turismo que se celebró este pasado fin de semana en Ciudad Real, ahora le toca el turno a FERCIRAUTO, otro evento organizado por la Federación Empresarial de Ciudad Real.

La Feria del Vehículo de Ocasión va a tener lugar del 10 al 12 de octubre en el complejo feria IFEDI. El presidente de FECIR, Carlos Marín, ha avanzado que, además de vehículos ligeros, se volverá a celebrar también FecirTruck, una muestra de vehículos pesados y camiones de segunda mano, con marcas como Mercedes e Iveco.

En general, ambas ferias son un escaparate perfecto para comprobar los cambios que se producen en el mercado del automóvil, según ha dicho Carlos Marín, quien avanza novedades, como la presencia de vehículos de marcas chinas.

Durante la feria, FECIR también va a celebrar la Asamblea de la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes.

