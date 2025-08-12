Fallece una trabajadora tras ser atropellada por su propio coche Valdepeñas

Una trabajadora de 54 años de edad ha perdido la vida este martes tras ser atropellada por su propio vehículo y quedar bajo el mismo en la planta de transferencia de residuos de la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencia y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 17.14 horas.

Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional y UVI que ha certificado el fallecimiento de esta persona.