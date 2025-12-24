La víctima es un hombre de 55 años

Fallece una persona tras originarse un incendio en su vivienda en Almadén

Un hombre de 55 años ha fallecido este miércoles tras originarse un incendio en su vivienda en la localidad ciudadrealeña de Almadén, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Europa Press | Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Bomberos en el lugar del incendio
Bomberos en el lugar del incendio | SCIS

El aviso se ha recibido a las 9.42 horas en una vivienda de la calle Mayor de San Juan y las causas del fallecimiento aún se desconocen.

Los bomberos ya han sofocado las llamas. Ha intervenido una dotación del parque de Almadén y en apoyo una dotación del parque de Puertollano, según ha informado el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de Ciudad Real.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias, dos ambulancias y un helicóptero.

