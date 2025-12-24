Fallece una persona tras originarse un incendio en su vivienda en Almadén

Un hombre de 55 años ha fallecido este miércoles tras originarse un incendio en su vivienda en la localidad ciudadrealeña de Almadén, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 9.42 horas en una vivienda de la calle Mayor de San Juan y las causas del fallecimiento aún se desconocen.

Los bomberos ya han sofocado las llamas. Ha intervenido una dotación del parque de Almadén y en apoyo una dotación del parque de Puertollano, según ha informado el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de Ciudad Real.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias, dos ambulancias y un helicóptero.