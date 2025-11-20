En la Avenida del Sur

Fallece un peatón atropellado por un turismo en Valdepeñas

Un peatón ha fallecido este jueves atropellado por un turismo en la Avenida del Sur en Valdepeñas, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Europa Press | Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Una ambulancia del SESCAM
Una ambulancia del SESCAM | Europa Press

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 18.30 horas.

El fallecido es un hombre y hasta el lugar se han desplazado, además de una UVI, efectivos de la Policía Local.

Fuentes del Ayuntamiento consultas por Onda Cero señalan que el conductor del vehículo no iba a velocidad excesiva y ha dado negativo en drogas y alcohol.

Al parecer, el fallecido tenía unos 91 años de edad.

