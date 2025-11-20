Fallece un peatón atropellado por un turismo en Valdepeñas

Un peatón ha fallecido este jueves atropellado por un turismo en la Avenida del Sur en Valdepeñas, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 18.30 horas.

El fallecido es un hombre y hasta el lugar se han desplazado, además de una UVI, efectivos de la Policía Local.

Fuentes del Ayuntamiento consultas por Onda Cero señalan que el conductor del vehículo no iba a velocidad excesiva y ha dado negativo en drogas y alcohol.

Al parecer, el fallecido tenía unos 91 años de edad.