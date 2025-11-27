En la CM-412

Fallece un joven de 21 años al colisionar su vehículo con un tractor en Valdepeñas

Un hombre de 21 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real).

Europa Press

Ciudad Real |

Valdepeñas
Valdepeñas | Europa Press

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 18.38 horas, cuando el turismo en el que viajaba la víctima ha impactado contra un tractor en el kilómetro 96 de la CM-412, en el término municipal de Valdepeñas.

A pesar de la asistencia al lugar de los hechos de Bomberos de Valdepeñas y una UVI móvil, no ha sido posible hacer nada por la vida del joven que ha fallecido in situ.

Al lugar de los hechos se han desplazado también agentes de la Guardia Civil.

