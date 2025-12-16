Accidente en la A-4

Fallece un hombre tras la salida de vía de su turismo en Valdepeñas

Un hombre de 63 años de edad ha fallecido este martes tras la salida de vía del turismo en el que viajaba por la autovía A-4 a la altura del término municipal de Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real.

Europa Press

Ciudad Real |

El accidente de tráfico ha tenido lugar en Valdepeñas
El accidente de tráfico ha tenido lugar en Valdepeñas | Europa Press

Un hombre de 63 años de edad ha fallecido este martes tras la salida de vía del turismo en el que viajaba por la autovía A-4 a la altura del término municipal de Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 10.28 horas en el kilómetro 191 de la citada vía, en sentido Andalucía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, así como una UVI y una ambulancia de soporte vital básico, que no han podido hacer nada para salvar la vida del fallecido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer