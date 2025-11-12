El Extra del 11/11 de la ONCE deja en Ciudad Real y Puertollano dos premios de un millón de euros

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado en Ciudad Real y Puertollano dos premios de un millón de euros.

Cynthia Raquel Zárate repartió el premio en Ciudad Real | OC

En Ciudad Real, Cynthia Raquel Zárate Villalba ha dado un premio de un millón de euros del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE desde sus puntos habituales de venta en la calle Mata y la calle Toledo.

“Es una alegría muy grande”, decía a primera hora de la mañana, un día en el que está de libranza, pero se ha puesto rápido su chaleco para recorrer sus zonas al encuentro de sus clientes agraciados.

De hecho, también ha repartido otros 95 cupones de 2.000 euros cada uno, “una maravilla de lluvia fina”, sonreía.

Víctor Sedano repartió el premio en Puertollano | OC

Por su parte, Víctor Sedano Arévalo es quien ha dejado en Puertollano otro premio de un millón de euros en un cupón. Habitualmente ubicado en la calle Valdepeñas, número 2, pero que vende por el conocido como ‘barrio de las 600’ y en el complejo petroquímico de Repsol.

“Qué alegrón”, decía esta mañana, porque también ha repartido 119 premios de 2.000 euros al cupón, una cantidad “muy buena para todos mis clientes”.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.