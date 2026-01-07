Con un herido leve

Extinguido un incendio en la planta de amoniaco de Fertiberia en Puertollano

Los equipos de bomberos del parque de Puertollano y del Complejo Petroquímico de la localidad han dado por extinguido el incendio desatado este miércoles en las instalaciones de la planta de amoniaco de Fertiberia tras una explosión en el equipamiento.

Europa Press

Ciudad Real |

Parque de bomberos de Puertollano
Parque de bomberos de Puertollano | Europa Press

El suceso ha causado un herido leve, un trabajador de 51 años, trasladado en una UVI móvil al Hospital de Puertollano.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el incendio se ha iniciado tras la detonación de una bomba del exterior de las instalaciones sobre las 11.23 horas.

Al lugar de los hechos se ha trasladado, junto a los equipos de bomberos y el vehículo de transporte sanitario, efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local de Puertollano.

