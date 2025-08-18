La expansión de los Mahuñaneos: más escenarios, más música

Del 14 al 22 de agosto, Ciudad Real celebra una de sus festividades más esperadas: las ferias y fiestas dedicadas a la Virgen del Prado.

Durante estos días, la ciudad se transforma en un punto de encuentro donde tradición, cultura y diversión se combinan para ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia única.

La emblemática Avenida Rey Santo, situada en pleno centro de la ciudad, se convierte en el corazón de la celebración.

Esta calle peatonal acoge a numerosos bares que, con una amplia oferta de tapas y bebidas, acompañan la programación diaria de música en directo, reuniendo a decenas de personas a partir de las 13:00 horas.

Uno de los eventos más destacados son los llamados “mahuñaneos”, que atraen a centenares de vecinos alrededor de varios escenarios situados en puntos clave como la Plaza del Pilar y la Avenida Rey Santo, con la novedad este año del pasaje de San Isidro.

Esta tradición musical impulsa la cultura local y dinamiza la economía, especialmente en los bares y restaurantes próximos a las zonas festivas. Responsables de establecimientos como el restaurante La Soga y El Señor Pérez han confirmado un notable aumento en su actividad durante estas fechas, señalando que esta temporada está siendo especialmente positiva desde 2018.

Las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Prado son mucho más que una celebración religiosa; representan una oportunidad para fortalecer el tejido social de Ciudad Real, promover su cultura y disfrutar de un ambiente festivo que se extiende por toda la ciudad.