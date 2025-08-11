¿Estará Morante de la Puebla este domingo en Ciudad Real?: "Aún confiamos pero si no puede estar se buscarán soluciones y un sustituto"

Tras la grave cogida que sufrió ayer Morante de la Puebla en Pontevedra, surge la duda de si uno de los toreros más destacados del panorama nacional podrá estar el próximo domingo en la plaza de toros de Ciudad Real, en el marco de la feria taurina de la Virgen del Prado.

El empresario que gestiona el coso de Ciudad Real, Nacho Lloret, responsable de “Eventos Marenostrum”, confía en que el diestro pueda estar este domingo en la capital manchega.

“Hay opiniones para todos los gustos sobre el tiempo de recuperación de Morante y aunque la cogida fue importante sin embargo algunas veces los períodos de recuperación en los toreros son milagrosos”, ha dicho Lloret en declaraciones a Onda Cero.

En este sentido, el empresario no descarta aún a Morante en Ciudad Real aunque reconoce que “se están buscando soluciones por si no llega a tiempo”.

Lloret ha señalado que desde el entorno del torero aún no hay ningún comunicado que indique que Morante no pueda estar este domingo 17 de agosto en Ciudad Real. “Si finalmente no puede estar, se buscará un sustituto”, afirma Lloret.

Muy buen ritmo en la venta de entradas

Hay que recordar que además de Morante de la Puebla, el domingo también estarán Roca Rey y Juan Ortega en el cartel. Queda poco para que la plaza de toros registre un lleno, solo restan algunas entradas de sol.

El día anterior, el sábado 16, estarán Cayetano, que se despide de Ciudad Real, Emilio de Justo y Marco Pérez. Y el jueves 21 de agosto, turno para Carlos Aranda, Alejandro Peñaranda y Samuel Navalón.

En estos dos festejos, la venta de entradas también va a un muy buen ritmo. Este lunes se ha vuelto a abrir la taquilla del Ayuntamiento, el jueves se abrirán las taquillas de la plaza de toros y también continúan las ventas de entradas por internet.