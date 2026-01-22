"El estado de las vías de tren en Ciudad Real y Castilla-La Mancha es buena"

Tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz y el que hubo después en Cataluña, hemos querido conocer como se encuentra la red del tren en la provincia de Ciudad Real y en toda la región.

El presidente de la Federación de Amigos del Ferrocarril de Castilla-La Mancha, Juan Carlos López Peco, asegura, en declaraciones a Onda Cero, que las vías de Alta Velocidad y las del tren convencional están en buen estado. Eso sí, recuerda que cuando el AVE Madrid-Ciudad Real-Sevilla se puso en marcha en 1992 solo había seis servicios de ida y otros seis de vuelta.

Ahora, el tráfico ferroviario ha aumentado de manera considerable. A pesar de ello, la línea del AVE permite este incremento de circulación de trenes pero señala que esto debería conllevar un mantenimiento más constante de las vías y por lo tanto más dinero.

Además, recuerda que se están renovando la línea entre Ciudad Real y Badajoz para que se convierta en un eje vertebrador del transporte ferroviario de mercancías.

Huelga de maquinistas

Sobre la huelga de maquinistas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, López Peco dice respetar la decisión y cree que Renfe, Adif y Ministerio de Transportes deben tomar nota para mejorar la inversión en el ferrocarril.

Cree que el siniestro de Adamuz ha sido una desgracia con una malísima mala suerte, entiende que puede haber ahora una psicosis y miedo que frene a las personas a que viajen en tren, pero recuerda que, a pesar de los dos últimos accidentes, el tren es, después del avión, el medio de transporte más seguro y además es cómodo y no contamina.