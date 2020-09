El equipo directivo del IES Juan D´Opazo de Daimiel presenta su dimisión al no poder garantizar las medidas de seguridad

El equipo directivo del Instituto Juan D´Opazo de Daimiel ha presentado su dimisión y ha puesto sus cargos a disposición de la delegación provincial de Educación de Ciudad Real al no haber conseguido los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar las medidas de seguridad y de protección educativo-sanitarias contra el coronavirus en el inicio del curso escolar.

En un comunicado, el equipo directivo del IES daimileño informa que en estas condiciones les han obligado "a iniciar el curso de manera presencial con todos los alumnos del lunes 14 de septimbre". "Es por lo que este equipo directivo", sigue la nota, "ha tomado esta decisión porque no quiere ser responsable de esta situación tal y como está en la actualidad".

El equipo directivo señala que no obstante seguiran colaborando con las familias, los alumnos y el profesorado y les seguirán atendiendo hasta que se autorice esta dimisión.

Indican que, obedeciendo a la instrucción que fue enviada por la Inspección Educativa de Ciudad Real, el próximo lunes 14 de septiembre en el IES Juan D´Opazo se atenderá todo el alumnado de manera presencial a partir de las 10:20 horas, incluyendo a los estudiantes de 2ºA, B y C y de 4º de ESO, "aunque no garanticemos el 1,5 metros de separación en el aula y no nos hacemos responsables de esta situación", según el equipo directivo.