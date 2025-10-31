La empresa de la grúa que tuvo un incidente con un autobús en Ciudad Real señala que el conductor del bus no hizo caso de las indicaciones

LEER MÁS Un autobús queda averiado en la calle Ruiz Morote de Ciudad Real tras un escape de gas

La empresa a la que pertenece la grúa que tuvo ayer un incidente con un autobús urbano en la calle Ruiz Morote de Ciudad Real ha querido aclarar lo sucedido y dar también su versión de los hechos.

En un comunicado enviado a Onda Cero, la empresa Suministros Arcigres, con sede en Herencia, señala que "tras haber leído y escuchado la noticia relativa al incidente de ayer en Ciudad Real, con un autobús y una grúa, nos gustaría aclarar lo siguiente, ya que sólo se ha tenido en cuenta la versión del conductor del autobús y no la nuestra (parte implicada) o incluso de la policía."

La empresa señala que "por un lado, la grúa no colisiona con el autobús, sino el autobús con la grúa" y subraya que "los operarios avisaron al conductor del autobús, como así lo corroboran testigos que estaban presentes durante el incidente, pero el conductor del autobús no hizo caso de las indicaciones de parar y siguió adelante."

"No pasó más de lo que podría haber pasado gracias a que el trabajador de la grúa actuó rápido", según indica Suministros Arcigres en el comunicado.

Recordar que los hechos ocurrieron el jueves por la mañana cuando un autobús urbano de Ciudad Real quedó averiado ayer en mitad de la calle Ruiz Morote tras colisionar con una grúa en el techo del vehículo de pasajeros provocando el escape de gas, quedando el bus sin combustible.

Los pasajeros que iban en el interior del autobús, unas 8 a 10 personas, salieron a la calle y no hubo que lamentar daños personales.



