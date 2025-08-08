Fueron trasladados al hospital

Dos afectados por inhalación de humo tras el incendio en el restaurante de la estación de autobuses de Tomelloso

Dos hombres de 22 y 40 años han resultado afectadas por inhalación de humo a consecuencia del incendio iniciado en la campaña extractora del restaurante de la estación de autobuses de Tomelloso, que obligó al desalojo del local.

Europa Press

Ciudad Real | (Publicado 08.08.2025 08:49)

Los dos afectados por inhalación de humo fueron trasladados al Hospital de Tomelloso
Los dos afectados por inhalación de humo fueron trasladados al Hospital de Tomelloso | OC

Dos hombres de 22 y 40 años han resultado afectadas por inhalación de humo a consecuencia del incendio iniciado en la campaña extractora del restaurante de la estación de autobuses de Tomelloso, que obligó al desalojo del local.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se produjo a las 21.06 horas de este jueves.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local.

Los dos afectados fueron atendidos por un médico de urgencias y trasladados por una ambulancia al Hospital de Tomelloso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer