El afectado se traslado por sus propios medios a un centro sanitario

Una discusión termina con un herido por arma blanca en Almedina

Comenzamos con un suceso de última hora. Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras una discusión con otra persona en la localidad de Almedina.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Plaza Mayor de Almedina
Plaza Mayor de Almedina | OC

El aviso se recibió a las 2:59 horas de esta pasada madrugada y los hechos ocurrieron en la Plaza Mayor de la localidad, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El varón herido, de 46 años de edad, discutió con otro hombre en la vía pública y sufrió una herida por un apuñalamiento.

Un médico de urgencia se desplazó hasta el lugar de los hechos y atendió al herido allí mismo, aunque la persona afectada no quiso que fuera trasladada en ambulancia y al final acudió a un centro sanitario por sus propios medios.

En el lugar de los hechos estuvieron Guardia Civil, el médico de urgencia y la ambulancia.

