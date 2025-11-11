La Diputación de Ciudad Real "vuelve a ser el salvavidas de los ayuntamientos" con el Plan Corresponsables

La portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que la institución provincial “vuelve a ser el salvavidas de los ayuntamientos” ante los recortes aplicados por el Ministerio de Igualdad y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Plan Corresponsables, un programa destinado a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en los municipios.

Zarco, que ha comparecido junto al vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, ha explicado que la Diputación asumirá con fondos propios la financiación que debería corresponder a la administración autonómica, garantizando así la continuidad del servicio en los pueblos de la provincia.

La portavoz ha recordado que en la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el 23 de mayo de 2025, se acordó que el Plan Corresponsables sería financiado al 75 por ciento por el Ministerio y al 25 por ciento por las comunidades autónomas. Sin embargo -ha denunciado- “una vez más, la Junta ha eludido sus responsabilidades y las ha trasladado a la Diputación Provincial, obligándonos a asumir una parte del coste que le corresponde a ella”.

En virtud del nuevo convenio, la Diputación de Ciudad Real destinará más de 259.000 euros a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, cifra que equivale a la aportación autonómica que se ha dejado de cubrir. Además, Zarco ha avanzado que la institución provincial firmará también convenios con los municipios de más de 10.000 habitantes para ayudarles a completar la parte de financiación necesaria con el objetivo de “que el programa pueda funcionar correctamente y no se interrumpa un servicio tan esencial para las familias”.

En la ronda de preguntas, la portavoz ha explicado que el recorte global del Ministerio de Igualdad asciende a 50 millones de euros a nivel nacional, una reducción que repercute directamente en la financiación del programa. “Sabemos que el Ministerio ha aplicado un recorte de 50 millones y que la Junta no cumple con el 25% que asumió ante el propio Ministerio. Esa falta de compromiso la sufrimos los ayuntamientos y, en consecuencia, la Diputación tiene que salir otra vez al rescate”, ha reiterado.

Adrián Fernández y Rocío Zarco durante la rueda de prensa | OC

Ha señalado a continuación que la institución está esperando aún las cantidades exactas que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha debe trasladar sobre la financiación destinada a los municipios de más de 10.000 habitantes. “En la tabla que nos han remitido figuran en blanco esas cantidades, por lo que no sabemos todavía si el Ministerio aportará el 75% o un porcentaje distinto. En cuanto tengamos los datos, veremos hasta dónde podemos llegar, aunque nuestra intención es cubrir el 100 por cien si es posible”, ha precisado.

Asimismo, la ha confirmado que el convenio con la Junta de Comunidades para los municipios menores de 10.000 habitantes “se firmará en breve”, una vez que los ayuntamientos se adhieran formalmente a la convocatoria autonómica. “Los consistorios deben solicitar su participación y, tras la resolución, se determinarán las cantidades finales. En todo caso, la Diputación ya tiene preparada su aportación para que el programa no se paralice ni un solo día”, ha asegurado.

280.000 euros para el Programa “Somos Deporte 3X18”

La portavoz del Gobierno de la Diputación ha informado, en otro orden de cosas, de la aprobación en Junta de Gobierno del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para el desarrollo del programa “Somos Deporte 3-18” durante el curso escolar 2025-2026.

Ha comentado que el acuerdo tiene como objetivo “fomentar la práctica deportiva y la actividad física entre los escolares de la provincia”, en coordinación con la Junta de Comunidades, que ostenta la competencia en materia de deporte en edad escolar.

La aportación económica de la Diputación para este curso asciende a 280.000 euros, lo que supone un incremento de más del 20 por ciento respecto al curso 2023/2024. “Con esta subida reforzamos nuestro compromiso con los valores del deporte, la educación y la salud entre los jóvenes”, ha destacado Zarco.