La Diputación de Ciudad Real recibe 6 millones de fondos europeos para invertirlos en la zona de Alto Guadiana Mancha

La Diputación de Ciudad Real también ha sido beneficiada por los fondos europeos FEDER-EDIL, que van a suponer una inversión de más de 7 millones de euros en la zona del grupo de desarrollo rural Alto Guadiana Mancha.

La institución provincial había solicitado 10 millones de euros, al final el Ministerio de Hacienda asignó 6 millones, que se complementará con el 15% que aportará la Diputación con fondos propios.

Todos los municipios del Alto Guadiana Mancha, quince en total, se van a beneficiar de estos fondos europeos, entre ellos están por ejemplo Daimiel, Manzanares, La Solana, Villarrubia de los Ojos, Ruidera o Argamasilla de Alba.

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, se ha mostrado satisfecha por esta inversión que irá dirigida a la transformación y mejora de áreas urbanas funcionales.

1,3 millones para rehabilitar un puente

Declaraciones que ha hecho Zarco durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos más importantes aprobados en la Junta de Gobierno de la Diputación. Entre ellos, una convocatoria de subvenciones dotada con 131.000 euros para programas y actividades de igualdad de género dirigida a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

También la resolución de la convocatoria de subvenciones de promoción económica para asociaciones empresariales y en la que han sido aprobados siete proyectos presentados por 52.000 euros.

Por otro lado, se ha aprobado el proyecto técnico para rehabilitar el Puente de Balbuena sobre el río Guadiana situado en la carretera CR-4124, cerca de Corral de Calatrava, con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

Presupuestos de la Diputación para 2026

Por otro lado, el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández, ha manifestado que el equipo de Gobierno está trabajando en la elaboración de los presupuestos del próximo año y que el objetivo es que entren en vigor a primeros de enero.

Unas cuentas para 2026 que se basarán en tres ejes: lucha contra la despoblación, generación de empleo con la puesta en marcha de un plan de empleo propio de la Diputación y también la apuesta por el turismo.

Además, avanzaba que una de las partidas más importantes se destinará al futuro Museo de la Caza y la Naturaleza de Ciudad Real.