La Diputación de Ciudad Real presenta para 2026 un presupuesto histórico que asciende a 174 millones de euros

La Diputación de Ciudad Real ha presentado este martes el presupuesto para 2026, un documento que asciende a 174 millones de euros, la cifra más alta jamás proyectada por la institución provincial y que crece un 5,45% respecto al ejercicio anterior.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y el vicepresidente encargado del área de Hacienda, Adrián Fernández, han defendido que se trata de unas cuentas "necesarias, reales y equilibradas", diseñadas con un marcado carácter social y orientadas a reforzar la atención a los municipios, especialmente a los más pequeños.

El vicepresidente cuarto y responsable de Hacienda, Adrián Fernández, ha subrayado que estas son las terceras cuentas elaboradas por el actual equipo de Gobierno, conformado por PP y Vox, y las "más sociales" de la institución.

Solo las partidas vinculadas a atención social y vulnerabilidad alcanzan 8,2 millones, un 38% más que en 2025, tras sumar dos millones adicionales. Frente a los 5,7 millones de 2023, la Diputación destina ahora 2,5 millones más a apoyar a colectivos necesitados.

El documento también incrementa de forma notable el apoyo directo a los municipios. Entre gasto corriente y otras líneas, los ayuntamientos recibirán 41 millones de euros, seis millones más que el año anterior, incluyendo partidas para el SCIS y el RSU.

"Se desmontan así las acusaciones de recortes", ha señalado Fernández, que ha defendido el "papel salvador" que la Diputación desempeña para muchos pueblos que dependen de estas transferencias para sostener sus servicios.

Inversiones previstas

La Diputación incorpora 35 millones de euros para personal, incluyendo la subida salarial del 4% para los empleados públicos.

Los gastos corrientes alcanzan 24,1 millones, donde se integran las acciones promocionales de Fenavin, un programa de liderazgo femenino dotado con 600.000 euros, 250.000 euros para el Día de la Provincia, 350.000 euros para el Geoparque Volcanes del Campo de Calatrava y 85.000 euros para la adhesión al programa estatal de Centros de Innovación Territorial.

El área deportiva crecerá hasta los 900.000 euros, 100.000 más que en 2025. La cultura recibirá 1,8 millones, mientras que el turismo sumará 700.000 euros, una cifra que se verá reforzada con 1,04 millones para Sabor Quijote y 300.000 euros destinados al enoturismo, configurando un bloque turístico de 1,9 millones.

Las transferencias corrientes a entidades y ayuntamientos alcanzarán 55 millones, incluyendo 250.000 euros para el Plan Corresponsables, 500.000 euros para el control de colonias felinas y un plan de empleo propio de más de 10 millones, lo que consolida a la Diputación "como la administración que más fondos dedica al empleo directo".

Miguel Ángel Valverde | OC

También habrá 400.000 euros para tauromaquia, 1,5 millones en ayudas a clubes y asociaciones deportivas, más del doble que en 2025, y una nueva partida para entidades cinegéticas.

La institución destinará además cerca de 12 millones a carreteras, incrementará en 400.000 euros la compra de maquinaria, invertirá más de 2 millones en el mantenimiento de edificios provinciales y mantendrá el plan de obras municipales con 20 millones, además de los programas de aldeas y caminos. Se crea además un plan de videovigilancia para reforzar la seguridad en los pueblos, dotado con 900.000 euros.

Las cuentas también reservan fondos vinculados al futuro Museo de la Caza y la Naturaleza (Mucana), actualmente en fase de redacción de proyectos.

En materia hidráulica, se vuelve a activar el Plan de Renovación de Redes con 5 millones de euros, insistiendo en la petición de que no se aplique el canon del agua hasta que los municipios dispongan de infraestructuras en condiciones adecuadas.

El presupuesto "más alto y ambicioso"

El presidente provincial, Miguel Ángel Valverde, ha defendido que "es muy difícil decir que no a este presupuesto", al tratarse, ha afirmado, del documento "más alto y ambicioso" elaborado nunca por la institución.

Ha asegurado que cada inversión está orientada a combatir la despoblación, desde el turismo y la cultura hasta el empleo, las nuevas tecnologías o la seguridad.

Valverde ha destacado además el compromiso con la "modernización interna" de la Diputación, reflejada en un nuevo reglamento de prestación de servicios a los ayuntamientos y en un refuerzo de la estructura administrativa.

El presidente ha recordado que muchos municipios dependen en gran parte de estas transferencias. "Hay pueblos donde la aportación de la Diputación supone un tercio de su presupuesto", ha señalado, defendiendo que sin este apoyo los consistorios "no podrían prestar servicios básicos".

Valverde ha garantizado que la Diputación afronta 2026 con deuda cero y un remanente elevado, lo que permitirá "implementar y reforzar" las cuentas a lo largo del año.

El presupuesto, ha concluido, "atiende todas las necesidades posibles" y consolida una Diputación "más ágil, moderna y eficaz", preparada para responder a los desafíos demográficos y para impulsar el crecimiento económico de la provincia.

Ausencia de Vox

La aprobación del presupuesto está supeditada a los dos votos a favor de Vox. Aunque el Gobierno provincial lo conforman PP y Vox, las dos diputadas de la formación, María Jesús Pelayo y Patricia Saldaña, que ocupan la Vicepresidencia Primera y la Vicepresidencia Sexta, no han asistido a la presentación de las cuentas para 2026.

Su ausencia ha reavivado las dudas sobre el sentido de su voto en el pleno del 12 de diciembre, donde sus dos apoyos son imprescindibles para que el documento salga adelante.

Sobre la ausencia de las dos integrantes de Vox, Valverde ha confiado en que respalden el proyecto, recordando que las cuentas "se han elaborado de manera conjunta" dentro del Gobierno de coalición, asegurando que se han atendido "todas las peticiones trasladadas por los servicios" y que, por tanto, "lo lógico sería contar también con el apoyo de Vox" en el pleno del día 12.