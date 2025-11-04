La Diputación de Ciudad Real destina a los ayuntamientos más de 20 millones para gasto corriente y obras

La Diputación de Ciudad Real ha puesto en marcha un Plan Extraordinario de Obras y otro de Apoyo a Municipios para Gasto Corriente que suman una inversión destinada a los ayuntamientos de la provincia que supera los 20 millones de euros.

En estos términos se ha manifestado esta mañana la portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, quien, acompañada por el vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, ha dado cuenta de la gestión que se lleva a cabo y de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

Zarco ha remarcado que ambas iniciativas se emprenden para garantizar el desarrollo equilibrado en nuestro territorio así como la prestación de servicios de calidad en todos los pueblos de la provincia, especialmente en los más pequeños.

Zarco ha explicado que el Plan Extraordinario de Obras, dotado con 15 millones de euros, evidencia un fuerte componente de ruralidad y que se lleva a cabo “para que todos los ayuntamientos de la provincia puedan ejecutar inversiones en infraestructuras municipales con criterios totalmente objetivos y con un fuerte componente de ruralidad”.

El plan establece una preasignación económica por municipio en función de su población. Según ha precisado la portavoz, “el reparto vuelve a reflejar la esencia del papel de la Diputación, estar al lado de todos los municipios, pero especialmente de los más pequeños”. En ese sentido, ha puesto como ejemplo que Villar del Pozo, el municipio con menor población de la provincia (47 vecinos), recibirá 41.641 euros, lo que supone 885,98 euros por habitante, mientras que Ciudad Real, con 75.909 censados, contará con 801.144 euros, lo que equivale a 10,55 euros por habitante.

En lo que concierne al Plan de Apoyo a Municipios para Gasto Corriente, dotado con 5,1 millones de euros, Zarco ha comentado que se trata de “una herramienta complementaria que permite a los ayuntamientos cubrir los gastos derivados del funcionamiento diario de sus servicios municipales, desde el alumbrado público o la limpieza viaria hasta la prestación de servicios sociales o culturales”..

El reparto, según ha dicho, se realiza igualmente con criterios objetivos y en función del número de habitantes, priorizando a los municipios más pequeños. En este caso, Villar del Pozo recibirá 11.794,45 euros (250,95 euros por habitante) y Ciudad Real percibirá 228.615,62 euros (3,01 euros por habitante).

Ha añadido que con estas dos convocatorias, la Diputación vuelve a poner a disposición de los ayuntamientos y de todos los ciudadanos de la provincia más de 20 millones de euros para seguir impulsando el desarrollo económico, la cohesión territorial y la mejora de la calidad de vida de quienes residen en nuestros pueblos de la provincia. La portavoz del Gobierno de la Diputación ha añadido, a este respecto, mantienen un compromiso firme con el municipalismo real, ya que se trabaja para que los recursos públicos lleguen directamente a los pueblos y a las personas que más los necesitan.

En otro orden de cosas, Zarco ha informado de que se procederá a la aprobación de la incoación de los expedientes de expropiación forzosa para las carreteras CR-4193, entre Saceruela y Agudo, y CR-2031, que conecta Manzanares con la CM-420 en su primera fase. Se declarará así la utilidad pública de ambas obras y se garantizando la disponibilidad de los terrenos necesarios para las ejecuciones.

Presupuestos

En el turno de preguntas, el vicepresidente Adrián Fernández ha informado de que la Diputación trabaja en la elaboración del presupuesto para 2026 desde hace tiempo. Ha reiterado que mantendrán como ejes prioritarios “la fijación de población en el territorio, la creación de empleo y la atracción de turismo de interior”, en línea con los objetivos marcados por el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde.

Fernández ha comentado que una de las partidas más relevantes se destinará a la ejecución del MUCANA, que se ubicará en el parque de bomberos de la ronda, “con la intención de convertirlo en un espacio cultural de referencia”.

Asimismo, ha confirmado que la intención del Equipo de Gobierno es aprobar el presupuesto en el Pleno ordinario del mes de diciembre o en uno extraordinario, de modo que “pueda entrar en vigor en enero, tras el periodo de exposición pública y alegaciones que marca la ley”.

Convento de los Dominicos de Almagro

Por último, al ser preguntado por los periodistas sobre el futuro del convento de los Dominicos de Almagro, Fernández y Zarco han explicado que la Diputación mostró su interés en impulsar allí un centro de formación y creación artística, vinculado al arte, el teatro y el cine”, pero que si el Obispado cederá el edificio para usos de formación sanitaria lo valoran muy positivamente, “porque lo importante es que el convento se conserve, se mantenga y se utilice como parte viva del patrimonio cultural de la provincia”.