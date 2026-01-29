La Diputación de Ciudad Real baraja recursos para los municipios afectados por el temporal

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha visitado este jueves la localidad de Puerto Lápice para comprobar, de primera mano, el alcance de los graves daños ocasionados por la borrasca Kristin a su paso por la provincia de Ciudad Real.

Acompañado por la alcaldesa de la localidad, Sagrario Baeza, por el presidente del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, y por el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas Torres, ha recorrido las zonas más afectadas, entre ellas el antiguo polideportivo municipal y el gimnasio, cuyas instalaciones permanecen cerradas debido a la magnitud de los destrozos sufridos, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Las fuertes rachas de viento, según ha explicado Baeza, han levantado parte de la cubierta del pabellón, que ha salido despedida hasta incrustarse en el edificio anexo del gimnasio, provocando importantes desperfectos.

Además, un muro ha cedido y ha sido necesario retirar un árbol de grandes dimensiones abatido por el viento, así como intervenir en propiedades privadas, como la techumbre de una nave que salió volando, con el consiguiente riesgo para las personas, aunque afortunadamente no se han registrado daños personales.

Durante la visita, el presidente de la Diputación ha subrayado que ayer fue "un día complicado para la provincia de Ciudad Real, en el que los fuertes vientos y la lluvia han provocado innumerables incidencias a lo largo y ancho del territorio, con desbordamientos de arroyos, caída de árboles y muros, y daños tanto en infraestructuras municipales como privadas". En este contexto, ha señalado que Puerto Lápice es "un ejemplo claro de la virulencia de este episodio meteorológico".

Así las cosas, Valverde ha anunciado que el Equipo de Gobierno estudiará la puesta en marcha de ayudas extraordinarias de carácter urgente para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los daños ocasionados por este último temporal.

"Al igual que hicimos el año pasado, cuando destinamos más de dos millones y medio de euros para ayudar a los municipios a paliar los efectos de distintos temporales, este año también vamos a valorar la posibilidad de activar nuevas ayudas que permitan a los ayuntamientos reintegrar los daños provocados por estas tormentas de viento y lluvia", ha dicho.

Ha aprovechado Valverde para comentar, por otro lado, que la prioridad ahora es colaborar con los consistorios para recuperar la normalidad cuanto antes.

"Lo más importante es que no ha habido que lamentar daños personales, y a partir de ahí tenemos que trabajar con los ayuntamientos para que puedan reparar las infraestructuras dañadas y restablecer los servicios con la mayor rapidez posible", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Lápice ha agradecido la visita del presidente de la Diputación y el respaldo institucional mostrado desde el primer momento, destacando la importancia de contar con el apoyo supramunicipal para hacer frente a unos daños que, por su envergadura, superan la capacidad económica del Ayuntamiento.

Sagrario Baeza ha mostrado su pesar por los enormes desperfectos que han causado la lluvia y el viento en Puerto Lápice, pero también ha querido poner el acento en que lo más importante es que ningún vecino haya resultado herido.